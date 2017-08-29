В Крыму против украинского политзаключенного Балуха открыли новое уголовное дело
Новое уголовное дело свидетельствует о продолжении преследования Балуха по политическим мотивам, считают правозащитники.
Во временно оккупированном Крыму против незаконно осужденного украинца Владимира Балуха открыли новое уголовное дело. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
"После того, как Владимир Балух и его адвокат подали жалобу в полицию на незаконные действия начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко, который оскорблял и ударил украинца, Ткаченко подал в ответ свою жалобу на украинца. По заявлению Ткаченко Следственный комитет РФ 22 августа 2017 года возбудил уголовное дело против Балуха по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказано в сообщении.
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В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что Балух 11 августа 2017 года "во время утреннего осмотра камер ИВС в коридоре ударил локтем в живот капитана Валерия Ткаченко, после чего политзаключенный зашел в камеру №2, взял флакон моющего средства и снова ударил начальника ИВС по правой руке".
По информации адвокатов украинца, начальник ИВС поселка Раздольное Ткаченко сам напал на Балуха, а именно - ударил, оскорблял нецензурной бранью, унижал по национальному признаку. Все это было зафиксировано на видео в ИВС.
Адвокат политзаключенного подал заявления о противоправных действиях начальника ИВС в полицию.
Правозащитники убеждены, что новое уголовное дело свидетельствует о продолжении преследования Балуха по политическим мотивам даже после неправосудного приговора.
Как сообщал УНИАН, так называемый "Раздольненский суд" 4 августа 2017 года вынес приговор Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тыс. руб.
ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Активиста обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Балух свою вину не признал. Защита заявила, что дело против украинца сфабриковано и его приговор будет обжалован.
Ранее активист устанавливал украинский флаг на крыше своего дома, а также табличку на стене дома “улица Небесной сотни 18”.