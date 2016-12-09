ФСБшники не прошли мимо дома с табличкой "Вулиця Героїв Небесної сотні", в Крыму задержан еще один активист

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на жену Балуха.

По ее словам, обыски проводились в течении 4-х часов в домах активиста и его матери. После обысков Балуха задержали. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Сегодня должен был пройти суд по избранию меры пресечения в отношении активиста. На данный момент известно, что Балух находится в Раздольненском ИВС.

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Балух известен своей проукраинской позицией. Ранее Крымская правозащитная группа сообщала, что в доме у Балуха и его родственников сотрудники полиции провели два обыска. Первый обыск прошел в апреле 2015 года. В ходе первого обыска с крыши его дома снимали украинский флаг. После проведения второго обыска украинца обвинили в оскорблении сотрудника полиции и приговорили к 320 часам обязательных работ.

29 ноября 2016 года он разместил на стене своего дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18», после чего к нему домой пришел председатель сельского совета Виталий Степанюк с угрозами обратиться в полицию.