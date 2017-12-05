Прибытие главной новогодней елки в Киев задерживается

Тягач с главной новогодней елкой пока не добрался до конечного пункта назначения в Киеве - Софийской площади. Об этом сообщает организатор новогодних мероприятий в Киеве Folk Ukrainе в Facebook.

«В связи с загрузкой дорог приезд елки задерживается. Также мы ждем разрешение от полиции, чтобы беспрепятственно попасть на улицы Киева. Делаем все возможное, чтобы как можно скорее приехать к вам», - отмечается в сообщении.

Утром Folk Ukrainе сообщал, что елку привезут на Софийскую площадь в 12.30.

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Как сообщал УНИАН, около 12.00 Центр организации и безопасности дорожного движения КП «Киевдорсервис» на странице в Facebook сообщил, что машина с елкой побывала с технической остановкой на площадке весоизмерительного комплекса на въезде в Киев и двинулась в центр столицы.

Еще ранее планировалось, что главную новогоднюю елку Украины привезут в Киев из Ивано-Франковской области вечером 4 декабря, но из-за сложных погодных условий и габаритов дерева транспортировка елки происходила медленнее, чем прогнозировали.

Главную новогоднюю елку страны срубили 2 декабря вблизи города Богородчаны Ивано-Франковской области. Ее высота составляет 28,5 метра, диаметр кроны достигает 7 метров. Главной новогодней елке более 90 лет. Она уже не росла и подлежала плановой вырубке.

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Елку везут в столицу на тягаче КрАЗ. Из-за большого размера дерева полицейские потребовали, чтобы елку перевозили только в светлое время суток.

Первые новогодние локации в рамках культурно-художественного проекта «НеоРік на Софії», организатором которого является Folk Ukraine, откроются 16 декабря, и будут работать до 14 января 2018 года на Софийской и Михайловской площадях, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с ул. Аллы Тарасовой).