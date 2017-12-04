Житомирская ОГА подвела итоги работы антирейдерского штаба

Житомирская облгосадминистрация подвела итоги работы антирейдерского штаба, рассмотрено 22 обращения, а за двумя открыто уголовное внедрения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в области завершил свою деятельность антирейдерский штаб, в состав которого входили представители облгосадминистрации, главного управления Нацполиции, Госгеокадастру, управления юстиции, областной прокуратуры, службы безопасности, экологической инспекции и общественности.

Подвел итоги деятельности этого штаба сегодня, 4 декабря, заместитель председателя – руководитель аппарата облгосадминистрации Алексей Ясюнецкий во время пресс-конференции.

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«Часто думают так: чиновники хорошо умеют проводить собрания, а результат - нулевой. Этот штаб доказал обратное. Нам удалось помочь людям – конкретным субъектам хозяйствования, благодаря скоординированной работе штаба люди не лишились урожая, были решены корпоративные конфликты. Работа штаба заключалась в том, что все чиновники и правоохранительные органы садились за один стол переговоров и предупреждали рейдерские захваты. Например, в ситуации с ПСП «Троянівське» очень профессионально сработали органы юстиции и сделали невозможным дальнейшее отчуждение корпоративных прав. Время работы штаба исчерпан, но мы будем продолжать антирейдерские мероприятия», – сказал Ясюнецкий.

В целом штаб рассмотрел 22 обращения. За 2 открыто уголовное внедрения.

Также представители Главного территориального управления юстиции в Житомирской области рассказали о мобильную группу, которая работала на территории области. Так, эта группа посетила 167 населенных пунктов и предоставила 541 консультацию.