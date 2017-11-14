В Киеве арестовали закарпатцев, которых поймали с 6,5 килограммами взрывчатки (видео)

Дарницкий районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 256 тыс. гривен каждому из двоих мужчин, которых задержали с 6,5 кг взрывчатки и боеприпасами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В прокуратуре заявили, что решение суда в части размера залога будет обжаловано.

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Как сообщал УНИАН, 12 ноября на парковке ТЦ «Аркадия» на Осокорках в Дарницком районе Киева сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль Volkswagen, в салоне которого находились двое мужчин.

Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили в багажнике рюкзак, в котором было пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов.

Задержанными лицами оказались уроженцы Закарпатской области, 1990 и 1991 года рождения. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).