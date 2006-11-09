Электронные декларации ускорят возмещение НДС

Внедрение электронных деклараций для плательщиков налога на добавленную стоимость позволит ускорить процесс его возмещения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня в ходе круглого стола «Налог на добавленную стоимость: отменить нельзя реформировать» бывший министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.

Говоря о проблеме задолженности по возмещению НДС, он отметил, что она в первую очередь связана с длительностью процедуры проверки субъектов хозяйственной деятельности, подавших заявку на возмещение.

“Идея электронных деклараций для плательщиков НДС позволяет создать прозрачный механизм их проверки и ускорить процесс его возмещения, отказавшись от длительных тотальных проверок. При правильном применении электронная декларация позволит оперативно выявлять фиктивные заявки на возмещение в цепи плательщиков налога”, - пояснил В.ПИНЗЕНИК.

При этом, по его мнению, очень важно, чтобы информацией по НДС владели несколько госорганов, а не только Государственная налоговая администрация. Он подчеркнул, что, “доступ к информации - важный элемент устранения злоупотреблений с возмещением НДС».

В то же время В.ПИНЗЕНИК подверг критике планы Кабмина по введению НДС-счетов и НДС-облигаций.

“Несмотря на то, что затягивание с возвращением НДС заставляет предприятия замещать изъятые оборотные средства кредитами и уменьшает базу налогообложения для налога на прибыль, НДС выполняет и функции кредитного инструмента. НДС кредитует экономику значительно больше, чем изымает средств, так как продажи продукции происходят ежедневно, на счету субъекта хозяйствования каждый день аккумулируется НДС, а выплата его происходит только один раз в месяц”, – сказал В.ПИНЗЕНИК.

Сейчас же, по его словам, делаются попытки “занести топор” и над этим позитивным аспектом НДС.

Что касается НДС-облигаций, то В.ПИНЗЕНИК считает, что “это по сути национализация средств. НДС искусственно хотят сделать доходной частью бюджета, а это то же самое, что сказать людям – мы вам зарплату выплатим облигациями, а вы вставайте в очередь и мы будем вам потом выплачивать деньги по этим облигациям”.

Особенно странно, по мнению В.ПИНЗЕНИКА, задержки с возвращением НДС выглядят на фоне отсутствия проблем с выполнением бюджета. “Сегодня ни по доходам, ни по источникам финансирования у Госбюджета нет проблем, есть лишь небольшое невыполнение по итогам последних 3-х месяцев. На счету Кабмина 14 млрд. грн., и профинансировать дефицит бюджета можно даже, если приватизация не принесет ожидаемых средств. При этом возмещение НДС является самым низким за этот год – в октябре возмещено только 60% НДС. Если в июле было 523 млн. грн. отставания от плана по возмещению НДС, то на сегодняшний день эта цифра возросла до 1 млрд. 863 млн.»

При этом он считает, что возращение 1 млрд. 863 млн. грн НДС на выполнении бюджета не отразится.

Он убежден, что проблема возвращения НДС лежит в политической плоскости, а также в методах применения данного налога.

“Я бы очень не хотел, чтобы Украина не изобретала новые варианты улучшения этого налога”, - подытожил В.ПИНЗЕНИК.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября В.ПИНЗЕНИК заявил, что за 100 дней работы правительства Виктора ЯНУКОВИЧА в Украине значительно ухудшился инвестиционный климат и, в первую очередь, из-за проблем с НДС и, в частности, с его возмещением.

В.ПИНЗЕНИК отметил, что за последние месяцы значительно выросли суммы не возмещенного НДС. По его данным, если по итогам января-июля 2006 года (в это время В.ПИНЗЕНИК возглавлял Минфин – УНИАН) выполнение плана возмещения НДС составляло 94,2% в месяц, то за август-октябрь показатель снизился до 69,5%.

При этом, подчеркнул В.ПИНЗЕНИК, если возмещение и производится, то при распределении средств отдается предпочтение восточным регионам, по крайней мере, последние несколько месяцев.

По словам В.ПИНЗЕНИКА, безусловно, восточные области и, в частности, Луганская и Донецкая как наибольшие экспортеры всегда получали основные суммы возмещения, но рост возмещения данным регионам В.ПИНЗЕНИК считает необоснованным. Так, по его информации, в январе-июле 2006 года на Донецкую область приходилось 25% общего объема возмещения НДС, при этом по итогам августа-октября доля области выросла до 43,9%, что несопоставимо с достаточно умеренным ростом экспорта области. В.ПИНЗЕНИК также сообщил, что на сегодня самый низкий показатель выполнения плана возмещения НДС имеет Одесская область, при этом Киев на конец октября получил всего 25% плановых объемов возмещения НДС.