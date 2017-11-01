НАПК начало расследование о коррупции Кличко после его чартера со скандальными застройщиками

Национальное агенство по противодействию коррупции (НАПК) начало сбор данных касательно возможной коррупции мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом градоначальнику сообщили в официальном уведомлении, которое оказалось в распоряжении "Страны".

В НАПК сообщили Кличко, что получили информацию о возможном нарушении им закона "О предотвращении коррупции" и начинают собирать данные по этому факту.

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В частности в НАПК посмотрели журналистское расследование программы "Схемы" о том, как Кличко летал на частном самолете со скандальными киевскими застройщиками, в частности, с нардепом Максимом Микитасем.

Кличко тогда ответил журналистам, что случайно встретил на улице под Неаполем Максима Микитася и согласился приобрести билет на чартер, поскольку имел перелет со "стыковкой", а Микитась летел прямым рейсом.

Однако в НАПК увидели в этом признаки административного правонарушения по ст. 172 ч. 5 и 172 ч.2.

Мэра Киева приглашают прийти завтра, 2 ноября, на 11:00 на допрос в НАБУ и дать пояснения.