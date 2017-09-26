НАПК заинтересовалось совместным полетом Кличко с застройщиками Киева (фото, видео)

Расследование журналистов программы "Схемы" об авиаперелетах мэра Киева Виталия Кличко со столичными застройщиками заинтересовало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Об этом "Радио Свобода" сообщила на своей странице в Facebook.

"Мы здесь узнали, что недавнее расследование "Схемы: коррупция в деталях - RFERL" заинтересовало НАПК", - говорится в сообщении.

Как говорилось в расследовании, мэр столицы Кличко летает чартером с застройщиком Киева Микитасем и бизнесменом Столаром.

Журналисты зафиксировали, как после посадки самолета Cessna Citation XLS из вип-терминала аэропорта "Борисполь" вышли мэр Киева Виталий Кличко и народный депутат и руководитель государственной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась с женой.

На борту самолета была и Мария Казанцева. Она фигурирует в СМИ как член наблюдательного совета строительной компании City Capital Group.

Также журналистам удалось получить информацию из базы данных о пересечении границы Украины всеми пассажирами этого чартера из Неаполя. В списке пассажиров самолета оказался Вадим Столар – экс-депутат Верховной рады от Партии регионов, бывший руководитель патронатной службы Киевской горадминистрации и бизнес-партнер застройщика Вагифа Алиева в некоторых проектах.

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В комментарии программе "Схемы" мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за аренду чартера платил Микитась. По словам Кличко, он случайно встретил на улице в Неаполе Максима Микитася и он согласился купить билет на чартер, поскольку у него был перелет со "стыковкой", а Микитась летел прямым рейсом.

В свою очередь, народный депутат Максим Микитась сообщил, что также не платил за весь чартер, а лишь приобрел билет.

Журналисты обратились в компанию AirPink, предоставляющую в аренду самолет, которым воспользовались Кличко, Микитась, Столар и Казанцева, с вопросом, существует ли возможность приобретения отдельного билета на чартер. Компания отрицала такую возможность.