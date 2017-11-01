Украинцев нет среди погибших и пострадавших в результате теракта в Нью-Йорке (фото, видео)

Посольство Украины в США подтвердило, что украинцев среди погибших и раненых в результате террористической атаки в центре Нью-Йорка нет.

Читайте такжеЧисло жертв теракта на Манхэттене возросло до 8 человек, нападавший - уроженец Узбекистана (фоторепортаж)"По предварительной информации, украинских граждан среди погибших или раненых в трагедии в Нью-Йорке нет. Посольство Украины в США и Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке находится на связи с правоохранительными органами города", - говорится в сообщении.

Для срочных сообщений работают телефоны "горячей линии": посольство Украины в США - + 1 (202) 322-2616; генеральное консульство Украины в Нью-Йорке +1 (917) 325 1444

Как сообщал УНИАН, 31 октября мужчина за рулем арендованного пикапа выехал на велосипедную дорожку в Манхэттене в Нью-Йорке и начал сбивать велосипедистов и пешеходов, которые попадались ему на пути. Потом нападавший был ранен и задержан. Нападение расследуется как теракт.

В результате нападения погибли 8 человек: шестеро из них на месте происшествия, еще двое скончались в больнице. Еще 11 человек получили ранения, их жизни ничего не угрожает.

По информации СМИ, нападавшим является 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов.