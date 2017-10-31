Теракт в элитном районе Нью-Йорка: по меньшей мере шестеро погибших

В Нью-Йорке задержан подозреваемый после сообщений о стрельбе и наезде на людей. По меньшей мере шесть человек погибли, сообщает Би-би-си.

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По данным властей, злоумышленник проехал по велодорожке в Нижнем Манхэттене, сбивая людей, а затем врезался в школьный автобус. По предварительной оценке властей, которую приводят New York Times и Си-эн-эн, погибло до шести человек и 11 пострадали.

Полиция Нью-Йорка подтвердила, что есть погибшие. Также полиция сообщила, что мужчина за рулем имел при себе муляж огнестрельного оружия. Полицейские произвели несколько выстрелов, после чего задержали его.

Источники в полиции сообщили СМИ, что рассматривают случившееся как террористический акт. Мэр Нью-Йорка Билл де Бласио и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо прибыли к месту инцидента. О случившемся доложено президенту США Дональду Трампу, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.