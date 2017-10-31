В элитном районе Нью-Йорка мужчина наехал на велосипедистов, есть раненые

22:18, 31 октября 2017
Мир
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В полиции сообщили о задержании одного человека, после того как "было произведено несколько выстрелов".

Инцидент произошел в Нижнем Манхэттене / REUTERS

В Нью-Йорке задержан подозреваемый после сообщений о стрельбе и наезде на людей. В социальных сетях появлялись множественные сообщения о том, что мужчина за рулем автомобиля наехал на велосипедистов, возможно на велодорожке, в Нижнем Манхэттене, а затем открыл огонь, передает Би-би-си.

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В полиции сообщили о задержании одного человека, после того как "было произведено несколько выстрелов". Также полиция рекомендовала избегать района улиц Уэст-стрит и Чамберс-стрит в фешенебельном районе Трайбека.

Как сообщал УНИАН, 30 октября в США мужчина в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу на вечеринке.

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Теги: #стрельба в Нью-Йорке#наезд на велосипедистов