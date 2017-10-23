Оскандалившийся певец Бабкин отправился выступать на "евробляхах" (видео)
14:57, 23 октября 2017Общество
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На ролике отчетливо видно, как Бабкин вместе с женой Снежаной выходит из автомобиля с европейским номерами.
Сергей Бабкин / Крым. Реалии
Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин, который оскандалился из-за выступлений в России и оккупированном Крыму, приехал на концерт в Винницу на "евробляхах" (автомобиль на европейских номерах).
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Об этом свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале пользователя KoksUA. Концерт в Виннице состоялся 21 октября. На ролике отчетливо видно, как Бабкин вместе с женой Снежаной выходит из автомобиля с европейским номерами.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, после того, как концерты Бабкина сорвали в ряде украинских городов, он все-таки публично признал Россию страной-агрессором.
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