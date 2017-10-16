В Николаеве посетителей концерта Бабкина эвакуировали из-за сообщения о заминировании

В Николаеве вечером 16 октября из-за сообщении о заминировании Областного дворца культуры эвакуировали работников и посетителей и отложили концерт певца Сергея Бабкина. Как сообщила УНИАН начальник отдела коммуникации областной полиции Елена Бережная, на 102 поступил звонок о заминировании дворца.

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"Проводится эвакуация людей на время проведения проверки. Отмены концерта нет, он переносится по времени. Работают взрывотехники и спасатели, полиция обеспечивает охрану порядка", - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, 14 октября перед началом концерта Сергея Бабкина в Запорожье собрались несколько десятков протестующих. Произошли стычки с полицией, но концерт прошел как и было запланировано.