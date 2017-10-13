Россия отказала украинским врачам в посещении похищенного 19-летнего Гриба

Представительство Министерства иностранных дел РФ в Краснодаре направило официальный отказ в возможности посещения украинскими врачами 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба, который содержится в краснодарском СИЗО. Об этом в комментарии УНИАН сказал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"К сожалению, пока не удалось. Они еще находятся там, в тюрьме в Краснодаре, но шансы минимальны, поскольку мы получили уже официальный ответ от представительства МИД Российской Федерации в Краснодаре, где, собственно, содержится отказ, где говорится о том, что посещение иностранными врачами заключенных не предусмотрено действующим законодательством", - сказал дипломат.

"Фактически, я повторю, шансы очень малы, но поскольку речь идет о здоровье парня, ребенка фактически используем даже мизерные шансы", - заметил Погорельцев.

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"Если сегодня не удастся попасть, то очевидно, уже в дальнейшем там находиться врачам смысла не будет никакого, хотя по состоянию на сейчас консулы и врачи продолжают попытку попасть. Уже были сделаны очередные обращения по этому поводу. Но результат такой, как есть. Разрешения нет», - заявил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медицинское учреждение. 16 сентября его вернули в следственный изолятор.

Парень имеет тяжелую врожденную болезнь и требует ежедневного специфического лечения.

6 октября адвокат Евгения Закревская заявила, что Европейский суд по правам человека приглашает украинских врачей к Павлу, чтобы они оценили состояние его здоровья и узнали, получает ли он необходимое лечение. "Надеюсь, что украинские МИД, Минздрав и уполномоченный по правам человека сделают все для того, чтобы наши врачи быстрее попали к Павлу Грибу. А РФ не осмелится нарушить прямое указание ЕСПЧ и не допустить их к Павлу", - сообщила адвокат.

12 октября украинские медики выехали в Краснодар.