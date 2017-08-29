Исчезновение сына украинского офицера в Беларуси: прокуратура начала расследование

Под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) в отношении безвестного исчезновения Павла Гриба, который в дальнейшем, по сообщениям отдельных СМИ, возможно задержан сотрудниками спецслужб иностранного государства на территории Беларуси, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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Руководству Государственной пограничной службы Украины направлен запрос о подтверждении факта пересечения местным жителем границы Украины. Готовятся ходатайства о предоставлении международной правовой помощи с целью подтверждения или опровержения факта и оснований задержания и розыска гражданина Украины, его местонахождение.

Как сообщал УНИАН, 19-летний Павел Гриб исчез в Беларуси 24 августа. Его отец, член общественного совета при Государственной пограничной администрации ГПСУ, советник председателя синодального управления военного духовенства УПЦ КП, офицер-пограничник запаса Игорь Гриб подозревает, что Павла похитила ФСБ России.

По данным ТСН, Павел Гриб переписывался в соцсети с 17-летней девушкой из Сочи. И позже рассказала журналистам, что ее шантажировали сотрудники спецслужб. Именно девушка назначила Грибу встреча в Гомеле.