Астафьева, Кароль, подарки родителей и половина бомонда Киева: как самый молодой депутат Львовщины отгулял свадьбу (фото)

В гостинице Rixos Prykarpattya, что в курортном Трускавце на Львовщине, состоялось шумное празднование свадьбы самого молодого депутата Львовского горсовета Виталия Свищова.

Как пишет ZAXID.NET, гостей на мероприятии развлекали такие украинские звезды, как Тина Кароль, Макс Барских, Даша Астафьева и Мила Нитич. Кроме того, на свадьбу депутата был приглашен немецкий музыкант Давид Лубега, более известный под псевдонимом Lou Bega.

По информации местных СМИ, выступления звезд организаторам праздника в целом обошлись по меньшей мере 100 тысяч долларов: Тина Кароль – около 50 тысяч долларов, Макс Барских – не менее 20 тысяч долларов, Даша Астафьева – 10 тысяч долларов, Мила Нитич – 3-5 тысяч долларов, гонорар Lou Bega на свадьбе или другом частном мероприятии обычно составляет не менее 30 тысяч евро и еще около 30% от этой суммы – его бытовой райдер.

Кроме того, ведущими были известные украинские шоумены Андрей Джеджула и "Виталька" (Игорь Бирча), работа которых стоит 2-6 тысячи долларов.

Заметим, что сам 23-летний народный избранник считает такие суммы "преувеличенными".

"Часть исполнителей являются друзьями семьи и выступили в подарок, никаких гонораров они не получали. Это Андрей Джеджула, "Виталька", Мила Нитич. Относительно выступлений других артистов, то это подарок наших родителей. И мои родители, и родители моей жены всю жизнь работали, поэтому являются состоятельными людьми ... Я не специалист в этой сфере и о гонорарах корректно спрашивать самих звезд. Но я точно говорю: никаких гонораров в 50 тысяч долларов не было", – подчеркнул Виталий Свищов.

К слову, ведущий Андрей Джеджула подтвердил, что он и его коллега Игорь Бирча ( "Виталька"), а также певица Мила Нитич не получали гонораров за выступления на свадьбе политика, а их присутствие было подарком для молодоженов.

Добавим, что на сайте отеля Rixos Prykarpattya Resort указано, что самый дешевый номер с завтраком стоит 2,4 тысячи гривен в сутки, а полный пансион – от 2800 гривен в сутки.

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23-летний Виталий Свищов – самый молодой депутат Львовского городского совета, избранный по списку Блока Петра Порошенко "Солидарность". Он является выпускником Львовской коммерческой академии и игроком львовского Ватерпольный клуба "Динамо". Его отец Александр Свищов является известным бизнесменом и президентом ВК "Динамо".

По словам депутата Львовского горсовета, его жену зовут София, а по образованию она экономист; ее родители уже на протяжении длительного времени живут в Италии и занимаются бизнесом.

Напомним, недавно громко отпраздновал свадьбу своего сына Александра генпрокурор Украины Юрий Луценко.