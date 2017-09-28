В Одесской области глава райсовета подделал диплом об образовании в России

В Одесской области правоохранители разоблачили руководителя райсовета в использовании поддельного диплома о высшем образовании, якобы полученном в России. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура совместно с полицией сообщили о подозрении в совершении преступления гражданину, который в настоящее время занимает должность руководителя одного из районных советов Одесской области.

Установлено, что указанный гражданин, ранее желая занять должность первого заместителя председателя Раздельнянской райгосадминистрации, предоставил поддельные документы о получении высшего образования в Российской Федерации.

Одесская местная прокуратура № 3 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту использования поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Приморский отдел полиции Одессы.

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Как уточнил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, речь о главе Раздельнянского районного совета Феликсе Сигале.

«Подозрение объявлено на текущей неделе», - уточнил представитель.

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