Почти две трети читателей УНИАН против любых уступок по языковому вопросу в законе "Об образовании" – опрос

Согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 62% наших читателей считают, что относительно языкового вопроса в законе "Об образовании" не должно быть никаких уступок. Ведь не за то, по их мнению, украинцы гибнут на Донбассе, чтобы идти на компромиссы.

В то же время лишь 17% опрошенных считают, что закон следует доработать с учетом замечаний стран-партнеров и нацменьшинств.

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Еще 13% требуют, чтобы им вернули русский язык, а остальным 8% безразлично, ведь языковой вопрос никогда не был для них проблемой, а вся эта история искусственно раздута.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон об образовании.

Однако еще до подписания немалый скандал вызвал языковой вопрос в данном законе. В частности, согласно закону, представителям национальных меньшинств Украины гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственном на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

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Однако свое недовольство данной нормой уже выразили в Румынии, Польше и Венгрии, а также представители некоторых нацменьшинств Украины. Свои "5 копеек" вставило и МИД России, заявив о возмущении "украинизацией образованием" в Украине.

А 26 сентября, на следующий день после подписания президентом Украины закона "Об образовании", министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийятро заявил, что отныне его страна будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы "Восточное партнерство" и любые инициативы, которые будут способствовать евроинтеграции Украины.