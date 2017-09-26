Ответ Будапешта на закон об образовании: Венгрия отныне будет блокировать любое сближение Украины с ЕС

Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, способствующие евроинтеграции Украины.

Об этом министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто заявил в своем выступлении в венгерском информационном агентстве MTI сегодня после того, как президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон об образовании в Украине, сообщается на сайте МИД Венгрии.

«Венгрия будет блокировать все шаги в рамках Европейского Союза, которые будут представлять прогресс в процессе европейской интеграции Украины в духе программы «Восточное партнерство», - говорится в сообщении.

Сийярто назвал «позорным и возмутительным» подписание президентом Украины закона об образовании.

Как сказано в сообщении, глава венгерского МИД отметил, что «до сих пор президент Порошенко говорил о том, что хочет приблизить Украину к Европе, но с сегодняшним решением он отдалился от Европы и сделал огромный шаг в обратном направлении».

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«Петр Порошенко до сих пор говорил о европейской Украине, но это то, о чем он теперь может забыть в намерениях и целях, учитывая то, что Венгрия будет блокировать все инициативы, которые могли бы быть благоприятными для Украины на всех возможных форумах и всех международных организациях и, прежде всего, в рамках ЕС», - отмечается на сайте ведомства.

«После заключения Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и соглашения о безвизовом режиме Украина "надеялась", что теперь она сможет осуществить дальнейшие шаги на пути к европейской интеграции», - добавили в МИД Венгрии.

"Ну, это то, о чем они сейчас могут забыть", - заявил министр.

Одновременно с сообщением МИД было распространена иллюстрация с ключевыми тезисами из заявления Сиярто, при чем на картинке его высказывания приведенные подробнее, чем в текстовом заявлении, отмечает "Европейская правда".

"Венгрия, находясь в Европейском Союзе, будет блокировать и накладывать вето на любые шаги, которые могли бы быть дальнейшим прогрессом в процессе европейской интеграции Украины в духе программы Восточного партнерства", - говорится, в частности, на иллюстрации.

"Стыд и разочарование, что президент Украины подписал закон об образовании. Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", - сообщается также там.

Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании» Верховная Рада приняла 5 сентября. Им вводится 12-летнее среднее образование в Украине. Языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Законом установлено, что обучение учащихся по программам 12-летнего полного общего среднего образования начинается: для начального образования - с 1 сентября 2018 года; для базового среднего образования - с 1 сентября 2022 года; для профильного среднего образования - с 1 сентября 2027 года.

Согласно закону, должностной оклад педагогического работника (низшей квалификационной категории) устанавливается в размере трех минимальных зарплат.

Предусмотрена аттестация педагогических работников - очередная аттестация проходит не реже одного раза в пять лет. Решение аттестационной комиссии может быть основанием для увольнения педагогического работника с работы. Также предусмотрена сертификация педагогических работников путем независимого тестирования, самооценки и изучения практического опыта работы.

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Согласно закону, руководитель государственного и коммунального заведения общего среднего образования назначается на должность по результатам конкурсного отбора сроком на шесть лет и не более двух сроков подряд.

В учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - на государственном языке, английском и других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона о языке обучения представителей национальных меньшинств Украины.