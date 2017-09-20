На украинскую певицу напала фанатка во время концерта
15:41, 20 сентября 2017Общество
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Благодаря охране, недоразумение было быстро решено и артистка не пострадала.
Ирина Федишин / Facebook
Неприятный инцидент произошел с певицей Ириной Федишин во время ее концерта, передает "24 Канал".
Находясь на гастролях в городе Переяслав-Хмельницкий, по неизвестным причинам фанатка вырвавшись на сцену, набросилась на Ирину и пыталась сбить его с ног.
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Благодаря охране, недоразумение было быстро решено и артистка не пострадала.
Сама Федишин, прокомментировав сложившуюся ситуацию, дала понять, что не обижается, ведь люди бывают разные.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в Москве "террорист" из таксофона пригрозил взорвать Лободу.
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