На украинскую певицу напала фанатка во время концерта

15:41, 20 сентября 2017
Общество
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Благодаря охране, недоразумение было быстро решено и артистка не пострадала.

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Неприятный инцидент произошел с певицей Ириной Федишин во время ее концерта, передает "24 Канал".

Находясь на гастролях в городе Переяслав-Хмельницкий, по неизвестным причинам фанатка вырвавшись на сцену, набросилась на Ирину и пыталась сбить его с ног.

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Благодаря охране, недоразумение было быстро решено и артистка не пострадала.

Сама Федишин, прокомментировав сложившуюся ситуацию, дала понять, что не обижается, ведь люди бывают разные.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в Москве "террорист" из таксофона пригрозил взорвать Лободу.
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Теги: #Федишин концерт инцидент фанатка