В Москве "террорист" из таксофона пригрозил взорвать лучшую певицу России - украинку Лободу

Украинских певиц и экс-участниц группы "ВИА Гра" Анну Седокову и Светлану Лободу, которые выступают в России, хотели взорвать в Москве.

Так, в полицию позвонил неизвестный человек и сообщил, что Анна Седокова и Светлана Лобода заминированы, передает mskagency.ru.

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Российские правоохранители установили, что неизвестный звонил из таксофона, который расположен на улице Бутырский Вал. Сейчас изучаются записи с камер уличного наблюдения, чтобы найти этого человека.

Отметим, что обе певицы сейчас чаще выступают в России, чем в Украине. Седокова 10 апреля в третий раз стала мамой и сразу после родов начала давать концерты в России.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Светлана Лобода, которую признали лучшей певицей России в 2017 году, последний раз сделала попытку петь в Украине 28 мая, но концерт был сорван активистами, а сама артистка уплыла на катере.