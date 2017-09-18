Прокуратура готовит апелляцию на оправдательный приговор фигурантам "дела 2 мая"

Прокуратура категорически не согласна с решением Ильичевского городского суда и готовит апелляционную жалобу на оправдательный приговор в отношении фигурантов «дела 2 мая». Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры со ссылкой на прокуратуру Одесской области.

Читайте такжеСуд оправдал пророссийских участников одесской трагедии 2 мая"18 сентября 2017 года коллегией Ильичевского городского суда вынесен оправдательный приговор в отношении всех лиц, причастных к массовым беспорядкам 2 мая 2014 года, приведшим к гибели людей. Прокуратура категорически не соглашается с указанным решением суда, которое грубо нарушает нормы закона, и уже готовит апелляционную жалобу", - говорится в сообщении.

Кроме того, в зале судебного заседания в понедельник, 18 сентября, прокуратура Одесской области сообщила о подозрении двум фигурантам массовых беспорядков в осуществлении публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, направленных на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Прокуратура уже обратилась в суд об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 сентября, суд города Черноморск (бывший Ильичевск) Одесской области признал невиновными подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. Вердикт оглашался около 4 часов. Коллегия под председательством судьи Филиппа Журавля сочла, что обвинение не предоставило убедительных доказательств вины обвиняемых.

Также, по мнению суда, не представлено никаких вещественных доказательств. Показания главного свидетеля стороны обвинения Александра Посьмиченко суд во внимание не принял, так же как и предоставленные прокуратурой фото- и видеоматериалы, которые, по мнению обвинения, подтверждают вину фигурантов.

При этом суд принял во внимание показания свидетеля защиты Александра Лесика, который заявил, что антимайдановцы 2 мая 2014 года в Одессе были безоружны, а проукраинские активисты хорошо организованы и вооружены.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

На скамье подсудимых – 19 фигурантов, 5 из которых содержатся в СИЗО. Еще один фигурант - Владислав Ильницкий в августе сбежал в Российскую Федерацию.