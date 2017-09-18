Суд начал зачитывать приговор по первому делу о трагедии в Одессе 2 мая (фото)

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, суд должен был начаться в 9:00, но начался только недавно. Также он сообщил, что автозаки у здания суда стоят с самого утра.

Читайте такжеСуд сегодня огласит приговор по делу о событиях 2 мая 2014 года в ОдессеСегодня суд в Черноморске Одесской области должен огласить приговор 19 пророссийским активистам, пятеро из которых находятся в СИЗО, это – Сергей Долженков, Сергей Корчинский, Владислав Романюк и граждане России Евгений Мефедов и Максим Сакаулов.

Черноморский суд рассматривает дело 2 мая с июня 2017 года. Начиная с осени 2014 года, дело слушали в трех одесских районных судах. Однако в силу различных причин, в частности, отводы, отпуска, больничные и процедурные особенности, в Одессе не осталось судей, которые бы могли рассматривать дело 2 мая.

В общем 2 мая 2014 года во время столкновений в центре Одессы погибли 48 человек, около 200 были ранены.