47-летняя безработная из Шотландии за 3 минуты стала мегазвездой (видео)

За три минуты жительница Шотландии 47-летняя Сьюзан Бойл покорила всю Великобританию, за неделю - целый мир. Видеоролики с ее участием или о ней на различных видеохостингах и в социальных сетях были просмотрены в целом 85,2 млн раз. Причем почти 20 млн - всего за двое суток, сообщает в понедельник Washington Post со ссылкой на данные компании Visible Measures.

"Я никогда не видела себя в интернете, толком не знаю, что это такое. Но я знаю, что он очень большой, и рада, что благодаря ему стала такой знаменитой", - приводит "Первый канал" слова Сьюзан Бойл, которая, продемонстрировав свои вокальные данные в популярном британском телеконкурсе, стала настоящей звездой.

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Еще 10 дней назад Сьюзан Бойл была "гадким утенком", старой девой и одиноким инвалидом, живущим на пособие. Сегодня она - звезда, у дверей дома которой стоят журналисты со всех концов света, за ее семейную фотографию предлагают до $3000, пишет Washington Post. Поговорить с новой звездой хочет сама Опра Уинфри. Сам премьер-министр Шотландии Алекс Сэлмонд поздравил Сьюзан Бойл с ее триумфом, сообщает infox.ru.

Ежедневно Сьюзан Бойл получает по почте кипы писем с признанием в любви и столько же - с коммерческими предложениями. В интернете продаются футболки с ее именем на груди или с названием песни, прославившей жительницу Шотландии на весь мир - арии из мюзикла "Отверженные" I dreamed a dream.

Она - кумир миллионов. В сети не только смотрят ее ролик - в разных странах появляются домены с ее именем, создаются фан-клубы и группы в социальных сетях. Согласно британским СМИ, Сьюзан Бойл даже поступило "неприличное" предложение стоимостью в $1 млн.

Всеобщее внимание привлек не только невероятный голос Сьюзан Бойл, но и ее биография - "достойная экранизации", как пишет британская пресса. Таблоиды один за одним раскрывают подробности личной жизни новой звезды.

Она инвалид детства, из-за родовой травмы плохо училась в школе и выросла некрасивой. В свои 47 лет она ни разу не целовалась и ни разу не была на свидании. Ее родители умерли, она живет одна на пособие по безработице в маленькой шотландской деревне Блэкберн.

Перед своим триумфальным выступлением Сьюзан сказала, что единственная любовь в ее жизни - это кошка Пебблз. А единственная радость в жизни - пение в церковном хоре и мечты о славе.

"Я начала петь, когда мне было 12 лет. Выступала на школьных праздниках, участвовала в конкурсах караоке и других любительских соревнованиях и, наконец, решила попробовать свои силы в этом шоу", - передают "Вести" слова Сьюзан Бойл перед выступлением.

Она выступила в программе "Британия ищет таланты" 11 апреля. Когда на сцену вышла далеко не самая красивая и немолодая женщина, в ее адрес посыпались шутливые комментарии, а на лицах зрителей, увидевшей конкурсантку, отразились жалость и скепсис.

Но когда Бойл начала петь арию из мюзикла "Отверженные" I dreamed a dream, никто не мог поверить своим ушам, зрители и жюри встали со своих мест и в восторге рукоплескали ей.

"Сначала они веселились и не воспринимали меня всерьез. Однако я начала петь и смогла завоевать их сердца", - рассказывает Бойл.

"Когда вы стояли здесь, и говорили, что хотите стать певицей, над вами все смеялись. Никто больше не смеется. Это было невероятное исполнение", - передают "Вести.net" слова Пьера Моргана, одного из членов жюри, сказанные после триумфального выступления Сьюзан Бойл.

"Я так взволнована, потому что понимаю, против вас был настроен весь зал, все цинично ждали вашего провала. И ваша песня была самым большим отрезвляющим моментом в моей жизни. Это была честь - слушать вас!", - сказала другой член жюри Аманда Холден.

Бойл уже пророчат успешное финансовое будущее. Эксперты отмечают, что, если она выпустит альбом песен, его ждут ошеломляющие продажи.

Между тем, конкурс "Британия ищет таланты" еще не закончен, и победитель еще не определен.

Материал подготовлен интернет-редакцией www.rian.ru на основе информации РИА Новости и открытых источников