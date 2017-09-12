Четыре минуты путешествия Тома Йорка с пакетами в руках: Radiohead выпустили клип на песню Lift (видео)
20:29, 12 сентября 2017Общество
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Песня вошла в юбилейное переиздание альбома OK Сomputer.
В клипе Том Йорк с пакетами в руках едет на лифте в довольно странном доме / скриншот
Группа Radiohead опубликовала видео на одну из трех неизданных песен, которые должны были войти в альбом OK Computer - "Lift". Клип опубликовали на официальном канале группы в YouTube.
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Песня вошла в юбилейное переиздание альбома OK Сomputer (1997), что называется OKNOTOKСomputer вместе с треками "Man Of War" и "I Promise".
В клипе Том Йорк с пакетами в руках едет на лифте в довольно странном доме.
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