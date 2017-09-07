"Будешь такой х*ней страдать, то пойдешь в дурдом": школьнику-антикоррупционеру на Киевщине депутаты угрожают расправой

В Киевской области в с. Гатное депутаты сельского совета угрожают семье школьника Сергея Чагарова, который заинтересовался сельским бюджетом и активно освещает коррупционные схемы. Об этом сообщил журналист Дмитрий Гнап в Facebook.

Согласно сообщению Гнапа, парню, на которого уже нападал депутат, грозят дурдомом, и обещают лишить материнских прав его мать. Депутаты уже направили письма в службу по делам семьи и детей, чтобы та проверила, как мать Сергея исполняет родительские обязанности.

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«Ты учти, если ты еще будешь такой х*ней страдать, то твою мать лишат материнских прав, а ты пойдешь в дурдом, бл*ть!" - вот так общаются местные депутаты со школьником, который решил поинтересоваться вопросами сельского бюджета», - написал журналист.

Комментируя ситуацию, председатель сельского совета говорит, что это все потому, что "парень слишком много занимается общественной деятельностью".

Как сообщал УНИАН ранее, 16-летний школьник Сергей Чагаров активно освещает коррупционные схемы распределения земли в селе Гатное Киевской области, за что получает угрозы со стороны чиновников. Однако на последнем заседании сессии совета один из депутатов применил к подростку силу. Депутат Киево-Святошинского района Александр Паламарчук принимал участие в заседании Гатненского сельсовета и поднял вопрос об освещении в Facebook дерибана земель школьником. Политик, (который еще на то время находился в Блоке Петра Порошенко), подошел к блогеру, который сидел на стуле, взял его за ухо и начал угрожать.

Постоянно сжимая своей рукой шею подростка, депутат рассказывал о том, что мальчика будут бить из-за его публикаций.

После скандального заседания потерпевший от рук Паламарчука Сергей Чагаров вызвал полицию, но правоохранители отказались принимать у него заявление... поскольку он несовершеннолетний.