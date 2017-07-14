"Ты чума прыщавая!": депутат Киево-Святошинского района поднял руку на 16-летнего активиста, освещающего коррупционные схемы (видео)

16-летний школьник Сергей Чагаров активно освещает коррупционные схемы распределения земли в селе Гатное Киевской области, за что получает угрозы со стороны чиновников. Однако на последнем заседание сессии совета один из депутатов применил к подростку силу, как пишет "Без Табу".

Депутат Киево-Святошинского района Александр Паламарчук участвовал в заседании Гатненского сельсовета и поднял вопрос об освещении в Facebook дерибана земель школьником.

Политик, состоящий в Блоке Петра Порошенко, подошел к сидящему на стуле блогеру, взял его за ухо и начал угрожать.

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Постоянно сжимая своей рукой шею подростка, депутат рассказывал о том, что мальчика будут бить из-за его публикаций.

После скандального заседания пострадавший от рук Паламарчука Сергей Чагаров вызвал полицию, но копы отказались принимать у него заявление... поскольку он несовершеннолетний.

В заметке, о которой говорил депутат, речь шла о том, что Паламарчук с подругой-гражданкой РФ, катается за границу в то время, как в зоне АТО гибнут воины.

"Считаю, что для человека, который представляет интересы Украины в составе Киево-Святошинского районного совета, это не допустимо. Если ты депутат, то твоя жена должна отказаться от российского гражданства. И статью 34 Конституции Украины о свободе слова никто не отменял", - писал он.