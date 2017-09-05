Во время обысков у чиновника Киевсовета нашли списки обложенных "данью" предпринимателей
Правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).
Правоохранители во время обыска в кабинете должностного лица Киевского городского совета, который разоблачен во взяточничестве, нашли черновые записи с фамилиями предпринимателей, у которых злоумышленник ежемесячно вымогал и получал неправомерную выгоду.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, чиновник и два его сообщника разоблачены во взятке.
«Указанный чиновник, действуя в сговоре работником столичного коммунального предприятия и посредником, вымогал неправомерную выгоду от руководителей частных фирм за предоставление в пользование складских помещений, относящихся к коммунальной собственности». Злоумышленников задержали после получения ими очередного транша неправомерной выгоды в сумме 7 тыс. гривен», - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что в настоящее время по месту жительства и в служебных кабинетах фигурантов уголовного производства проводятся следственные действия. «Во время обысков в кабинете начальника Управления были изъяты денежные средства в сумме 65 тыс. гривен, а также черновые записи с фамилиями предпринимателей, у которых злоумышленник ежемесячно вымогал и получал взятки», - сообщили в прокуратуре.
Правоохранители проводят досудебное расследование по уголовному производству, начатому по признакам ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 сентября, в КГГА сообщили, что правоохранители задержали начальника управления административного и хозяйственного обеспечения Киевсовета Игоря Сабадаху, который вымогал от представителя общества с ограниченной ответственностью взятку в сумме 24 тыс. грн.
Чиновник требовал деньги в качестве залога и квартальной платы (7 тыс. грн ежемесячно) и получил через посредника - заведующего хозяйством подконтрольного коммунального предприятия «Хозкомобслуживание» - последнюю ее часть в размере 7 тыс. грн.
В КГГА отметили, что взятки злоумышленники собирали за предоставление в аренду помещений производственно-складской базы КП «Хозкомобслуживание» в Голосеевском районе Киева и за подписание договора хранения имущества.
Официальная же стоимость указанных услуг составляла 1000 грн в месяц и выплачивалась отдельно.
Сообщалось, что в служебных помещениях управления Киевсовета и КП «Хозкомобслуживание», на складской территории коммунального предприятия, а также по месту жительства Сабадахи проводятся обыски.
Решается вопрос о задержании Сабадахи и двух посредников.