Взял деньги за вынесение решения: судья в Полтаве погорел на взятке

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками СБУ задержали судью Ленинского районного суда Полтавы при получении взятки.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте НАБУ.

По данным правоохранителей, судью задержали по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст. 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностного лица») Уголовного кодекса Украины. Судью задержали после получения им взятки от представителя истца по гражданскому делу. По версии следствия, служитель Фемиды взял деньги за вынесение решения в интересах истца, который требовал взыскать задолженность в сумме 100 тыс. грн.

Сейчас продолжаются следственные действия (обыски). Решается вопрос сообщения судьи о подозрении, а также внесении представления в Высший совет правосудия о даче разрешения на содержание судьи под стражей.

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Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в марте 2017 года.

Правоохранители пока не сообщают имя задержанного судьи. Однако по данным полтавских СМИ, задержанным судьей является Сергей Кононенко.

Судьей Кононенко работает уже 15 лет. С августа 2002 по май 2005 года он работал судьей военного местного суда Полтавского гарнизона, с мая 2005 года - судья Ленинского районного суда города Полтавы. Верховной Радой Украины 21 мая 2009 года избран на должность судьи бессрочно. Известно, что в июле 2016 Сергей Кононеко подал в Высший совет юстиции заявление об отставке, однако получил отказ.