Джамала заинтриговала отрывком нового клипа на песню "Сумую" (видео)

Украинская певица Джамала 7 сентября 2017 года порадует своих поклонников новой песней и клипом под названием "Сумую".

Певица 4 августа опубликовала фотоанонс к песне, где она как сидит в автобусе, отведя взгляд в сторону.

Читайте также"Считаете это решение справедливым?": продюсер Евровидения прокомментировал суд по делу пранкера Седюка

А уже сегодня Джамала опубликовала короткое промо-видео нового клипа, где съемки происходят будто на берегу солнечного лимана. Певица также отметила, что презентацию нового сингла и клипа следует ожидать 7 сентября 2017 года.