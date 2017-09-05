Джамала заинтриговала отрывком нового клипа на песню "Сумую" (видео)
14:29, 05 сентября 2017Общество
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Певица также отметила, что презентацию нового сингла и клипа следует ожидать 7 сентября 2017 года.
.Джамала / УНИАН
Украинская певица Джамала 7 сентября 2017 года порадует своих поклонников новой песней и клипом под названием "Сумую".
Певица 4 августа опубликовала фотоанонс к песне, где она как сидит в автобусе, отведя взгляд в сторону.
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А уже сегодня Джамала опубликовала короткое промо-видео нового клипа, где съемки происходят будто на берегу солнечного лимана. Певица также отметила, что презентацию нового сингла и клипа следует ожидать 7 сентября 2017 года.
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