В Житомире при поддержке Германии создают единую геоинформационную систему города

В Житомире продолжают создавать единую городскую геоинформационную систему города. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 30 августа, в Житомире в городском совете состоялось подписание Протокола о реализации Программы «Создание и ведение Градостроительного кадастра в г.Житомир» между Житомирским городским советом и немецкой правительственной кампанией «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH». Протокол подписали Житомирский городской голова Сергей Сухомлин и директор проекта «Интегрированное развитие городов Украины» Матиас Брант.

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Сухомлин поблагодарил представителей «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за сотрудничество и отметил, что при содействии GIZ сделаны важные шаги для создания современной геоинформационной системы города.

«Новый Градостроительный кадастр в городе Житомир должен быть общедоступным и поможет повысить уровень предоставления услуг во всех сферах жизни горожан», - заверил Матиас Брант.

Целью Программы «Создание и ведение Градостроительного кадастра в г.Житомир» является формирование единого банка геопространственных данных Житомира.

"Создание единого банка геопространственных данных города Житомир путем применения подходов интегрированного городского развития позволит быстро и взвешенно принимать решения во всех сферах деятельности города, а также получать актуальную информацию о строительные процессы в режиме реального времени",- сообщает пресс-служба горсовета.

Город Житомир, подписав протокол, берет на себя обязательство сформировать Службу градостроительного кадастра и гарантирует ее постоянную работу и финансирование в полном объеме, предусмотренном согласно целевой программы «Создание и ведение Градостроительного кадастра в г.Житомир», а правительства Германии и Швейцарии будут предоставлять финансирование на совершенствование технической и программной инфраструктуры, необходимой для построения Градостроительного кадастра.

Протокол вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года.