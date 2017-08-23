Харьковчане в вышиванках отметили День флага Украины (фото)

Около 100 участников парада вышиванок собралось возле памятника Независимости на площади Конституции, сообщает 057.ua. Большинство участников пришли в вышиванках. Сегодня харьковчане отмечают День флага Украины и День города.

Читайте такжеВ Киеве торжественно подняли флаг Украины (фоторепортаж, видео)"Я пришла на парад в честь праздника. Чаще всего я посещаю такие мероприятия на День города, а на День Независимости - реже", - рассказала одна из участниц шествия.

Также она отметила, что самостоятельно вышила вышиванку.

"Такие мероприятия я стараюсь не пропускать. Мне очень нравится украинская символика, поэтому захотелось принять участие в параде", - поделилась другая харьковчанка.

"На парад я пришла в честь праздника. В праздничные дни ношу вышиванки чаще, чем в повседневной жизни", - сказала она.

Акция прошла мирно. За безопасностью следили несколько десятков правоохранителей.