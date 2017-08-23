На Житомирщине правопорядок и безопасность граждан в День Независимости будут обеспечивать более 200 полицейских. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, в населенных пунктах области пройдет около двадцати массовых мероприятий, посвященных главному государственному празднику Украины. В течение этого периода для публичной безопасности и правопорядка дополнительно привлекаться более 200 полицейских.

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Полиция Житомирщины работает в усиленном варианте несения службы и принимает необходимые меры безопасности для поддержания правопорядка, а также предупреждения опасных ситуаций при проведении запланированных торжеств.

24 августа в. Житомире и районных центрах области пройдут около 20 массовых мероприятий, посвященных Дню Независимости. Ожидается, что участие в них примут более 10 000 полисян и гостей Житомирщины.

В частности, в областном центре пройдет 3 массовых мероприятия с участием более 3 тысяч житомирян и гостей города. Правопорядок здесь будут охранять более 70 полицейских.

"Мы готовы к ответственной работе в этот период и имеем достаточно сил и средств для обеспечения правопорядок и безопасность жителей Житомирщины", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в области Вячеслав Печененко.

Как сообщал УНИАН, в связи с празднованием Дня Государственного флага и 26-й годовщины независимости Украины в период с 16 по 28 августа в Киеве действуют временные ограничения движения транспорта.