Стала известна величайшая комедия всех времен

Стали известны 100 величайших комедий всех времен, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на опрос 253 критиков из 52 стран.

Первое место занимает фильм «В джазе только девушки» (1959) с Мэрилин Монро, Тони Кертисом и Джеком Леммоном.

На второй строчке – «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (1964) Стэнли Кубрика.

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Далее следуют «Энни Холл» (1977) Вуди Аллена и «День сурка» (1993) с Биллом Мюрреем.

В первую десятку также попали «Утиный суп» (1933), «Житие Брайана по Монти Пайтон» (1979), «Аэроплан» (1980), «Время развлечений» (1967), «Это Spinal Tap» (1984) и «Паровоз Генерал» (1926).