В Житомире торжественно подняли Государственный флаг Украины

В Житомире состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины. Как передает корреспондент УНИАН, торжества по случаю Дня Государственного флага Украины состоялись на площади Королева. Флаг был поднят в присутствии руководителей города и области и представителей общественности под Государственный гимн Украины.

Его подняли Заслуженные мастера спорта Украины, Дефлимпийские чемпионы Игорь Завируха и Олег Антонюк – воспитанники Житомирской областной школы инвалидов Житомирского облсовета, которые завоевали второе место XXIII Дефлимпийских игр 2017 года по волейболу в г. Самсун в Турции.

Читайте такжеВ Днепре отметили День государственного флага (фоторепортаж)

«Приятно, что каждый год количество людей на майдане Королева увеличивается. Это свидетельствует о том, что после Революции Достоинства люди стали более патриотичными, а символика государства стала близкой и важной для каждого»,- сказал журналистам после церемонии поднятия флага глава Житомирской ОГА Игорь Гундич.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Севастополе устроили патриотический флешмоб ко Дню украинского флага.