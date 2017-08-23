В оккупированном Севастополе устроили патриотический флешмоб ко Дню украинского флага (фото)

Сегодня, 23 августа, на набережной Черного моря в оккупированном Севастополе состоялся патриотический флешмоб – мужчины и женщины, одетые в желтое и голубое, поздравляли Украину с Днем государственного флага и наступающим Днем Независимости. Фото выложила на страничке в "Фейсбук" пользователь Татьяна Москаленко.

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"Поздравляем нашу Украину с Днем Флага и Днем Независимости!!! С тобой в сердце", - написала она.

Пользователь Lara Mos рассказала, что участники акции просто позвонили друзьям, друзьям друзей и их знакомым и предложили сфотографироваться в центре Севастополя, чтобы показать, что в Крыму есть настоящие патриоты Украины и что "нельзя материковым украинцам отказываться от Крыма". По ее словам, много людей познакомились сразу на месте.

"Многие хотели, но не смогли прийти по ряду жизненных обстоятельств, были и такие, кто откровенно побоялся, хоть и болеет душой, были и такие, которые позже сокрушались, что не знали о флешмобе", - добавила она.

По словам участницы акции, никто из участников не захотел, чтобы его лицо на общем фото было скрытое: "Мы обсудили между собой, что если кто-то опасается преследования со стороны властей, то лицо можно заретушировать, однако никто не выразил такого желания. Большинство флешмобовцев пришли на место встречи уже в соответствующей экипировке, некоторые переодевались уже на месте. Подобное скопление сине-желтых цветов, вызывало у окружающих неоднозначную реакцию в диапазоне от одобрительных улыбок до ненависти и панического страха".

Сегодня Украина отмечает День государственного флага. В своей праздничной речи президент Петр Порошенко вспомнил крымчанина Владимира Балуха, которого оккупанты отправили в тюрьму за то, что он вывесил над своим домом украинский флаг.