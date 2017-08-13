В Киеве на Майдане развернули огромный флаг Ичкерии (фоторепортаж)
По словам организаторов, сегодня на акции развернули самый большой национальный флаг Ичкерии.
На Майдане Независимости в Киеве военные отдельного президентского полка развернули национальный флаг Ичкерии.
Об этом сообщает Общественное.
На акцию пришли бойцы батальона имени Джохара Дудаева и грузинского батальона.
Также присутствовали представители крымскотатарского народа.
«Я хочу от имени крымскотатарского народа, от имени всех украинцев, поздравить чеченцев, которые воюют против российских войск. Вместе мы победим», — сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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Также на акцию пришел экс-боец батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева. Она поблагодарила Украину за поддержку в борьбе за свободу Ичкерии.
По словам организаторов, сегодня на акции развернули самый большой национальный флаг Ичкерии.
Ичкерия — непризнанное государственное образование, которое существовало после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР.
Практически ликвидировано российскими властями в 2000 году после оккупации территории Ичкерии российскими войсками.