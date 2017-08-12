Украина увеличит количество постов на границе с Россией

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) намерена увеличит количества пограничных постов, приведя расстояние между подразделениями в соответствие с европейскими стандартами. Основное внимание уделяется границам с Россией, Беларусью и ПМР. Об этом в интервью одному из украинских телеканало сообщил новый глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает ZN.ua.

"Мы планируем усиливать наши подразделения между отделами пограничной службы, которые находятся непосредственно на линии границы, дополнительно создавать соответствующие посты пограничные, по европейскому варианту. Это где-то на расстоянии 15-20 километров должно быть между непосредственно пограничными подразделениями", - сказал Цигикал.

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Цигикал отметил, что сегодня расстояние между пограничными постами составляет от 30 до 100 и более километров - это усложняет работу по охране границы.

Как сообщал УНИАН, президент России Путин 10 августа внес в Государственную Думу проект федерального закона, который позволит РФ использовать системы ПВО на границах Беларуси с ЕС и Украиной.