Путин хочет использовать ПВО на границе Беларуси с Украиной (документ)

Президент РФ Владимир Путин хочет использовать ПВО на границах Беларуси с ЕС и Украиной. Соответствующий законопроект он внес в Государственную Думу, сообщается на сайте Госдумы.

В сообщении отмечается, что Путин просит Госдуму ратифицировать протокол "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г".

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Протокол был подписан 2 ноября 2016 года в Минске. Его положениями уточняется понятийный аппарат Соглашения, а также вносятся изменения, касающиеся организационно-штатной структуры Вооруженных Сил Российской Федерации и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по противовоздушной обороне при совместном выполнении задач боевого дежурства.

«Реализация Протокола позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных ассигнований федерального бюджета», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в России зафиксировали невиданный движение военной техники в сторону Украины. "Но на этих свежих фото - военная техника, которая почему-то движется не в Беларусь (где пройдут учения "Запад-2017" - УНИАН.), а совсем в другую сторону. В сторону Украины. Воронежская область, Краснодар и Крым", - говорилось в сообщении журналиста.

Позже военный эксперт, журналист Юрий Бутусов заявил, что перемещение и концентрация российских войск у границ с Украиной связанные с постоянной ротацией и учениями с целью отработки сценария вторжения в Украину; в России сделали выводы из событий 2014 года и в случае "соответствующей политической обстановки" намерены действовать быстрее.