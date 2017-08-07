В изменениях в гособоронзаказ должны учитываться реальные потребности бойцов ВСУ – Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что в изменениях в государственный оборонный заказ, которые нарабатываются в связи с принятыми изменениями в госбюджет текущего года, должны учитываться, прежде всего, потребности боевых подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом он заявил в рамках рабочей поездки в зону проведения АТО, сообщили в пресс-службе СНБО.

Турчинов посетил боевые позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады на переднем крае обороны в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское и Новозвановка. Секретарь СНБО подчеркнул, что 58-я ОМПБр занимает важное место в общей системе обороны оперативно-тактической группировки «Луганск».

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«Наибольшее количество огневых провокаций в Луганском секторе осуществляется именно в зоне ответственности 58-й бригады, которая благодаря мужеству и профессионализму своих бойцов не оставляет врагу шансов на продвижение вперед», - подчеркнул он.

Во время совещания с военным руководством АТО и оперативно-тактической группировки «Луганск», а также общаясь с солдатами и офицерами на передовой, Турчинов уделил внимание проблемным вопросам военно-технического обеспечения боевых подразделений, находящихся на переднем рубеже обороны.

По его словам, сейчас прорабатываются дополнения в государственный оборонный заказ в связи с изменениями в бюджет текущего года и увеличением финансирования оборонных расходов.

«В этих изменениях в ГОЗ должны учитываться, прежде всего, реальные потребности боевых подразделений ВСУ, которые непосредственно противостоят российской агрессии, а не предложения чиновников, которые не всегда принимают во внимание объективную ситуацию на фронте», - сказал секретарь СНБО и добавил, что это касается как боеприпасов, так и оружия, военной техники, систем радиоэлектронной борьбы, медицинского и материально-технического обеспечения военных.

Во время общения на передовой у военных было много вопросов относительно предложений Турчинова о повышении денежного довольствия военнослужащих, в том числе пересмотра должностных окладов и окладов за воинское звание, говорится в сообщении.

Секретарь СНБО подтвердил свою позицию и подчеркнул, что при планировании бюджета на следующий год необходимо «закладывать приоритетное повышение денежного обеспечения военнослужащих, которое не может уступать зарплатам чиновников».

«Достойное обеспечение наших солдат и офицеров - это вопрос надежности нашей обороны и национальной безопасности страны», - заявил Турчинов.