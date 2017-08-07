Гибридные войска РФ пытаются прорвать оборону сил АТО возле Бахмутской трассы – Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что российские гибридные войска не прекращают постоянных попыток прорыва обороны сил АТО в районе Бахмутской трассы с выходом на стратегически важные рубежи, но получают достойный отпор со стороны ВСУ.

Об этом он заявил в рамках рабочей поездки в зону проведения АТО, сообщает пресс-служба СНБО.

В частности, Турчинов проверил состояние обеспечения и боевой готовности подразделений Вооруженных Сил в оперативно-тактической группировке «Луганск». По результатам проверки секретарь СНБО провел совещание с военным руководством АТО.

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По словам Турчинова, ежедневно на участке фронта, который находится в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Луганск», противник осуществляет системные огневые провокации, «в частности, с применением запрещенного минского договоренностями вооружения: артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня и минометов».

«Каждую неделю происходит несколько боевых столкновений», - сказал Турчинов, добавив, что враг не прекращает постоянных попыток прорыва нашей обороны для продвижения в направлении Бахмутской трассы с выходом на стратегически важные рубежи.

«Но все провокации российских гибридных войск жестко пресекаются профессиональными действиями наших военных», - сказал секретарь СНБО Украины.