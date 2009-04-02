Презентация с автограф-сессией скандального романа Петра Кралюка «Римейк»

2 апреля в Киеве в рамках IV Весенней Киевской книжной ярмарки «Медвін» состоится презентация с автограф-сессией скандального романа Петра Кралюка «Римейк», приуроченного к юбилею Николая Гоголя. Проводит издательство «Твердиня». Время: 12.00-13.00. Адрес: экспоцентр «Спортивный», НУФВСУ, ул. Физкультуры, 1, метро «Республиканский стадион» ( ауд. 209 ).

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