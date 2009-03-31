ВР приняла законопроект о соблюдении тайны исповеди

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины” в отношении соблюдения тайны исповеди.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 357 народных депутатов из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предлагается внести изменения в часть 1 статьи 69 Уголовно-процессуального кодекса Украины, определив, что адвокаты и другие специалисты в области права, которые по закону имеют право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица, нотариусы, врачи, психологи не могут быть допрошены в качестве свидетелей по поводу того, что им доверено или стало известно при осуществлении профессиональной деятельности, если они в письменной форме не освобождены от обязанности хранить профессиональную тайну лицом, которое доверило им эти сведения.

Также предлагается дополнить часть 1 статьи 69 Уголовно-процессуального кодекса Украины пунктом о том, что священнослужители не могут быть допрошены в качестве свидетелей по поводу сведений, полученных ими во время исповеди.