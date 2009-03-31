Депутат открыл огонь из пистолета по трактористу

Сегодня около 10.00 в райцентре Городок Львовской области местный житель, депутат районного совета Василий ПАВЛЮК открыл стрельбу из пистолета с резиновыми пулями по трактористу, который проезжал возле частного дома депутата.

Как проинформировал УНИАН источник в Городокском райотделе внутренних дел, депутат пытался таким способом «остановить разрушение техникой дороги, которую он лично ремонтирует».

В отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области пока отказались комментировать инцидент со ссылкой на то, что «проводится расследование», однако подтвердили факт нанесения ранений «экс-заместителем председателя Городокской РГА, а в настоящее время частным предпринимателем, трактористу, жителю Городка».

В комментарии УНИАН, председатель Львовской областной организации УРП «Собор» Степан СЕРЕДА рассказал о деталях этого случая.

«Сегодня утром на улице возле своего дома Василий ПАВЛЮК, который действительно является депутатом Городокского райсовета от УРП «Собор», сделал замечание трактористу относительно того, что своей техникой он разбивает и разрушает дорогу, в ремонт которой депутат вкладывает свои личные средства. Тракторист агрессивно отреагировал на замечание и, схватив монтировку, кинулся на Василия. Чтобы защитить себя от неуравновешенного поведения мужчины, Василий вынужден был достать пистолет для резиновых пуль, надеясь, что это остановит нападавшего. Я только что с ним беседовал, и обо всем этом услышал от него лично», - рассказал С.СЕРЕДА.

Однако, по его словам, дальнейшая ссора между мужчинами привела к тому, что произошел неожиданный самовольный выстрел из пистолета, пуля попала в бедро самому В.ПАВЛЮКУ.

«Находясь в состоянии эмоционального напряжения, Василий другим выстрелом ранил тракториста, который получил легкую травму мягких тканей бедра. На данное время и депутат, и потерпевший обратились к врачам за медицинской помощью. У них обоих – легкие повреждения мягких тканей», - сообщил С.СЕРЕДА.

По предварительной информации, по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

По полученной информации, В.ПАВЛЮК до недавнего времени занимал должность первого заместителя председателя Городокской РНА, на данное время занимается частной предпринимательской деятельностью, является депутатом Городокского районного совета. Имеет необходимое разрешение на устройство для отстрела резиновыми пулями.