В нидерландском аэропорту задержали украинцев с украденными кредитками и фальшивыми евро

В Амстердамском аэропорту Схипхол полиция задержала двух граждан Украины с украденными кредитными карточками и фальшивыми евро.

Как сообщают нидерландские СМИ, 31-летний и 47-летний украинцы летели из Киева в Испанию с пересадкой в Схипхоле.

Читайте такжеПорошенко подписал ратификацию соглашения о сотрудничестве с Европолом

На борту самолета они решили приобрести товары Duty Free. Подозрение возникло, когда первая оплата карточкой была отклонена. Во время второй попытки члены экипажа проверили карточку и выяснили, что она заявлена как украденная. Об этом было сообщено руководству Схипхола.

После того, как самолет приземлился, украинцы были арестованы. Во время обыска оказалось, что в целом они имели при себе 33 украденные кредитные карточки и 6 тысяч фальшивых евро.