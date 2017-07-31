В нидерландском аэропорту задержали украинцев с украденными кредитками и фальшивыми евро
На борту самолета украинцы решили приобрести товары Duty Free, подозрение возникло, когда первая оплата картой была отклонена.
В Амстердамском аэропорту Схипхол полиция задержала двух граждан Украины с украденными кредитными карточками и фальшивыми евро.
Как сообщают нидерландские СМИ, 31-летний и 47-летний украинцы летели из Киева в Испанию с пересадкой в Схипхоле.
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На борту самолета они решили приобрести товары Duty Free. Подозрение возникло, когда первая оплата карточкой была отклонена. Во время второй попытки члены экипажа проверили карточку и выяснили, что она заявлена как украденная. Об этом было сообщено руководству Схипхола.
После того, как самолет приземлился, украинцы были арестованы. Во время обыска оказалось, что в целом они имели при себе 33 украденные кредитные карточки и 6 тысяч фальшивых евро.