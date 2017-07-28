Украинскому телеканалу запретили транслировать сериал российского производства

Государственное агентство по вопросам кино аннулировало прокатное удостоверение сериала «Круговорот», который должны были показать на телеканале «Украина» 31 июля. Об этом в комментарии «Телекритике» сообщил глава Госкино Филипп Ильенко.

"Мы сегодня аннулировали прокатное удостоверение этого сериала. Изначально производитель, по нашему мнению, предоставил недостоверную информацию касательно того, что значительная часть фильма была снята в Украине. В последние несколько дней мы провели дополнительную проверку, и выяснилось, что были поданы не совсем точные данные, поэтому мы аннулировали прокатное удостоверение", - сказал он.

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Проверить возможный показ российского сериала в Украине просили депутаты Александр Шевченко и Николай Княжицкий. В своем обращении они приводили возможные доказательства того, что это действительно новый сериал российского производства, показ которых на украинском телевидении запрещен.

Депутаты просили сообщить, когда и на каких основаниях было выдано прокатное удостоверение на этот сериал, аннулировать его прокатное удостоверение и провести расследование запланированного факта трансляции сериала, пишет "Детектор.Медиа".

Напомним, что ранее Государственное агентство Украины по вопросам кино признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника. Актер отметился ролью боевика "ДНР".