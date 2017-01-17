Украина запретила фильмы и сериалы с участием российского актера, который отметился ролью боевика "ДНР" (список)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Таким образом, запрещен показ 18 фильмов и телесериалов:

1) х/ф Привіт, дурники! (Привет, дуралеи!), (реж. Рязанов Э.) 1996г.,

2) х/ф Тихі вири (Тихие омуты), (реж. Рязанов Э.) 2000г.,

3) х/ф Ні кроку назад (Ни шагу назад), (реж. Воробьев В., Звездаков Е.) 2007г.,

4) х/ф Сорокапятка (Сорокопятка), (реж. Афонин В.) 2008г.,

5) х/ф Роман вихідного дня (Роман выходного дня), (реж. Жилко В.) 2009г.,

6) х/ф Почуй моє серце (Услышь мое серце), (реж. Фархшатова Ф.) 2009г.,

7) х/ф Зимове танго (Зимнее танго), (реж. Янощук В.) 2011г.,

8) х/ф Помилки кохання (Ошибки любви), (реж. Снежная М.) 2012г.,

9) х/ф 30 побачень (30 свиданий), (реж. Капитан Т.) 2015г.,

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10) т/с Дві долі (Две судьбы), (реж. Краснопольский В., Усков В.) 2002г.,

11) т/с Під зливою куль (Под ливнем пуль), (реж. Воробьев В.) 2006г.,

12) т/с Формула стихії (Формула стихии), (реж. Кузьменко Ю.)2006г.,

13) т/с Зачароване кохання (Колдовская любовь» (1-62 сер.), (реж. Балкашинов В., Янощук В.) 2008г.,

14) т/с Вагома причина для вбивства (Веское основание для убийства) (реж. Горобец М.) 2009г.,

15) т/с Ідеальний шлюб (Идеальный брак), (реж. Анашкин Е.) 2012г.,

16) т/с Братство десанту (Братство десанта), (реж. Назикан А., Татарский В.) 2012г.,

17) т/с Королева бандитів (Королева бандитов), (реж. Девятилов В.) 2013г.,

18) т/с Вічна відпустка (Вечный отпуск), (реж. Власова В.) 2016 г.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2016 года СБУ запретила въезд на территорию Украины в течение 5 лет российскому актеру Цапнику, который сыграл роль боевика «ДНР» в фильме «Военный корреспондент».

Министерство культуры в свою очередь внесло Цапника в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.