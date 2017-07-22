Пленного российского военного Агеева до сих пор не посетил консул РФ - журналист

Взятого в плен на Донбассе месяц назад российского военнослужащего Виктора Агеева до сих пор не посетил российский консул. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил журналист российской "Новой газеты" Павел Каныгин, который вместе с матерью Агеева Светланой приехал в Украину и посетил военнослужащего.

Читайте такжеВзятый в плен на Донбассе российский военный Агеев встречается с матерью - глава СБУ "Мы узнали, что к Виктору даже не приезжал российский консул, за все это время, что он находится в СИЗО, к нему приезжал только Красный Крест", - сказал Каныгин.

По его словам, встреча Агеева с матерью длилась около часа, женщина передала сыну вещи и конфеты.

"Встреча Агеева с матерью произошла в Старобельске, в СИЗО. Виктор выглядел неплохо, здоров, но по его внешнему виду было видно, что встреча стала для него волнительной, ему было очень приятно. Сама встреча длилась приблизительно около одного часа. Мать передала вещи и конфеты, все это официальным путем было оформлено сотрудниками СИЗО", - сообщил журналист.

Также, по словам журналиста, в ходе встречи Агеев подтвердил, что "отправился служить по контракту, перешел границу с Луганской областью и попал на территорию Украины".

Как сообщал УНИАН, российского контрактника Агеева, 1995 года рождения, украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, обезвреженной 24 июня под Желобком в Луганской области.

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Агеев в прошлом году «уволился в запас».

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

Мать Агеева в видеообращении, опубликованном российским изданием «Новая газета», просила президента Петра Порошенко помиловать ее сына.

Сегодня Светлане Агеевой позволили встретиться с сыном в СИЗО в Старобельске.