Матери пленного российского военного Агеева звонили из ФСБ перед ее поездкой в Украину - СМИ

Мать пленного на Донбассе российского военного Виктора Агеева Светлана в пятницу, 21 июля, въехала на территорию Украины. Она вчера встретилась с сыном в Старобельске.

Но незадолго до вылета в Москву Агеевой звонили из ФСБ и дали понять, что служба знает о ее планах. Более того такую ее самодеятельность не приветствует, передает "Новая газета".

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"Зачем вам такие приключения? Вы же знаете, что происходит там, куда вы собираетесь", - говорил ей человек, представившийся сотрудником местного УФСБ. "

Говорил таким вкрадчивым приятным голосом. Не по себе мне как-то стало. Будто меня раздели и все видят", - вспоминает Агеева.

Как сообщал УНИАН, российского контрактника Агеева 1995 года украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, которая была обезврежена 24 июня под Желобком в Луганской области.

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Агеев прошлого года "уволился в запас".

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.