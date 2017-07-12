Посоветуйте ей обратиться к Путину с просьбой помиловать украинцев: Геращенко ответила матери пленного Агеева

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко хочет, чтобы Светлана Агеева, мать пленного российского военного Виктора Агеева, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину относительно освобождения украинских пленных в России. Об этом она написала в Facebook.

"Мать военного преступника Агеева просит президента Порошенко помиловать убийцу украинцев. А мы, украинцы, требуем от Путина помиловать Олега Сенцова! У которого завтра день рождения. У которого дома, в оккупированном агеевыми Крыму, двое детей и пожилая мама", - отметила Геращенко.

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"Мы требуем помиловать Александра Кольченко, к которому за эти годы ни разу не допустили МККК, Николая Карпюка, которого ждут маленький сын и молодая жена, Стаса Клыха, родители которого тяжело болеют, Валентина Выговского, посаженного ни за что, Романа Сущенко, у которого двое детей, жена и пожилые родители", - заявила первый заместитель председателя парламента.

"В мае 2016-го родственники российских журналистов, погибших на Донбассе, обратились к Путину с просьбой помиловать Надежду Савченко. Таков был формальный сценарий ее освобождения, и затем украинская сторона передала убийц - ГРУшников Ерофеева и Александрова РФ, чтобы освободить Надежду. Просьба к "Новой газете", которая печатает эти обращения матери Агеева: пожалуйста, посоветуйте ей обратиться к Путину с просьбой помиловать украинцев! И это разблокирует процесс освобождения заложников. Может, тогда РФ признает, что Агеев и иже с ним, которые сидят в украинских тюрьмах, - это их заблудившиеся кадровые военные", - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, мать Агеева попросила в видеообращении, обнародованном российским изданием «Новая газета», президента Украины о помиловании ее сына.

Российский контрактник Агеев был задержан украинскими военными в составе ДРГ боевиков, которую обезвредили 24 июня под Желобком в Луганской области.

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Разведчик Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и разведгруппы боевиков «ЛНР».

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Виктор Агеев в прошлом году «уволился в запас».

В то же время, в Кремле уклонились от ответа на вопрос о возможности обмена россиян, попавших в плен в Украине, на украинцев, содержащихся в РФ.